أهم أعراض ارتفاع الضغط لدى الشباب

أكدت الرابطة الألمانية لطب الباطنة إمكانية إصابة الشباب بارتفاع ضغط الدم، ودعتهم للأخذ بعين الاعتبار أعراضه التي حددتها باضطراب النوم، الصداع، والدوار.

وقالت الرابطة الألمانية إنّ الشباب يعانون في حال الارتفاع الشديد لضغط الدم، من ألم مفاجئ في الجزء العلوي من الجسم، وخفقان في القلب، وضيق في التنفس.

وأوضحت الرابطة خطورة الإصابة بارتفاع ضغط الدم لعدم القدرة على اكتشافه أو لإهمال علاجه، مما يؤدي لتلف أعضاء الجسم، وأشارت الرابطة إلى أنّ أعراضه تظهر في سن الـ50 على شكل قصور في القلب، مشاكل في الكلى، أو الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقدمت الرابطة الألمانية مجموعة من النصائح لعلاج ضغط الدم كتغيير نمط الحياة، بالإضافة لتناول مجموعة من الأدوية تحت إشراف طبي.

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