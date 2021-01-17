إيطالية تستعيد دبلة زواجها المفقودة منذ 30 عاماً

عثر الغواص الإيطالي لوكا لوبينا أثناء صيده بالرمح بالقرب من شاطئ جوفينتيدو الواقع جزيرة سيردينيا الإيطالية على خاتم زواج، الأمر الذي دفعه لتسليم الخاتم للشرطة الإيطالية لكي تبحث عن صاحبه.

وفور استلام الخاتم قامت الشرطة المحلية بالبحث عن صاحبه، واستعانت بمواقع التواصل الاجتماعي التي ساعدتهم في الوصول لصاحبيه إنيانزيا أرو وماسيمو بيني.

وقال الزوجان الإيطاليان إنّهما فقدا دبلة الزواج على الشاطئ في العام 1991 عندما كانا شابين متزوجين حديثاً، وأنّ فقدانها تسبب بحزنٍ كبيرٍ لهما، ولم يتوقعا استعادتها في يومٍ من الأيام قبل أن يصادفهما منشور على الإنترنت قادهما إليه مجدداً.

وتوجه الزوجان بالشكر للغواص لوكا على أمانته وإعادته للخاتم الذي يشكل قيمة عاطفية كبيرة لهما.

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