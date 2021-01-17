خبر سار للأمهات.. سرير ذكي لتنويم حديثي الولادة

كشفت شركة Cradlewise عن سرير ذكي يساعد الأطفال حديثي الولادة على النوم بهدوء أطلقت عليه Cradlewise Crib.

وقالت الشركة المنتجة إنّ سريرها الجديد يساعد الأطفال على الاستمرار في النوم لأطول فترة ممكنة، من خلال تعلمه لعادات وأنماط سلوك الأطفال عند النوم.

وسيأتي السرير الجديد بتصميم يجمع ما بين اللون الأبيض واللون الخشبي الفاتح، وسيحتوي على قوس في الجزء العلوي يضم الشاشة والكاميرا المخصصة لمراقبة الطفل.

وسيدعم السرير الجديد خفض الارتفاع ليتوافق مع عمر الطفل، والتغيرات التي تصيب حواس الطفل عند استيقاظه، ليكون قادراً على تقديم الحل الأمثل لتهدئته ومساعدته على العودة للنوم.

وقالت Cradlewise إنّ سريرها سيضم نغمات مخصصة لتهدئة الأطفال، شاشة ترسل للوالدين كافة التنبيهات الخاصة بالطفل، بالإضافة لمستشعر يساعد على إيقاف التنبيهات بسرعة.

يذكر أنّ Cradlewise لم تفصح عن موعد طرح السرير الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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