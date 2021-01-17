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سامسونغ تكشف مواصفات وسعر سماعة Galaxy Buds Pro

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن سماعة لاسلكية جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Galaxy Buds Pro.

وتتميز السماعة الجديدة بتصميمها المُعدل والمُحسن الذي يقلل منطقة التلامس بين الأذن والسماعات.

وستعمل السماعة الجديدة بمكبر صوت مخصص لإنتاج الترددات المنخفضة بقياس 11 مم، ومكبر صوت مصمم لإنتاج الترددات العالية بقياس 6.5 مم.

وقالت سامسونغ إنّها حسنت ميزة إلغاء الضوضاء النشطة في السماعة، ووضع الصوت المحيط الذي يسمح بتضخيم الضوضاء المحيطة بما يصل إلى 20 ديسيبل.

وأشارت سامسونغ إلى أنّ سماعتها الجديدة تلتقط وقت بدء الحديث بشكل تلقائي، وتُبدّل إلى وضع الصوت المحيط مع خفض مستوى صوت الموسيقى.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية السماعة الجديدة بـ 3 ميكروفونات مدمجة ووحدة التقاط الصوت لزيادة الوضوح عبر مكالمات الهاتف والفيديو.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 5 ساعات متواصلة في حال تم تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء، و8 ساعات في حال عدم استخدامها، و13 إلى 20 ساعة في حال استخدام حافظة الشحن.

يذكر أنّ سامسونغ ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 200 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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