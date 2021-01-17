جديد أنكر.. سماعة لاسلكية بميزة عزل الضوضاء

أعلنت شركة أنكر عن سماعة جديدة بجودة صوت ممتازة تعد بديلاً جيداً لسماعات AirPods أطلقت عليها Soundcore Librety Air2.

وستعمل السماعة الجديدة بمحرك 11 ملم، وستوفر جودة صوت ممتازة، وستحتوي على ميزة عزل الضوضاء.

وعمدت أنكر لتحسين ميزة ANC من خلال إضافة أوضاع جديدة ومختلفة كوضع Transport الذي يحجب الترددات المنخفضة، ووضع Indoor الذي يساعد على تقليل الأصوات المتوسطة كأسواط المكتب، بالإضافة لوضع Trasprency بمستويين من تحسين الصوت المحيط.

وستحتوي السماعة على 6 ميكروفونات، وبطارية تعمل لـ6 ساعات متواصلة مع تشغيل خاصية ANC، و7 ساعات بدونها، و26 ساعة في حال استخدام حافظة الشحن المرافقة لها.

وتتميز السماعة بإمكانية شحنها من خلال منفذ USB-C أو لاسلكياً من خلال Qi.

يذكر أنّ أنكر ستوفر سماعتها الجديد بألوان الأسود، الأبيض، الوردي، والأزرق، وستطلقها في الأسواق بسعر يصل إلى 130 دولارا أمريكيا.

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