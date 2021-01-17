متحدياً إعاقته.. رجل يتسلق ناطحة سحاب على كرسي متحرك

تمكن “لا تشي واي” الذي يعيش في هونغ كونغ من تحدي إعاقته وتسلق 250 مترا من برج “نينا تاور” الذي يصل ارتفاعه إلى 300 متر باستخدام كرسي متحرك.

وأقدم الرجل البالغ من العمر 37 عاماً والذي أصيب بالشلل النصفي قبل 10 سنوات بعد تعرضه لحادثه على هذه المغامرة لجمع تبرعات لذوي إصابات الحبل الشوكي.

وقال “لا تشي واي” إنّ المغامرة كانت صعبة للغاية لعدم وجود صخور أو فتحات صغيرة كتلك الموجودة في الجبال التي تسلقها في وقتٍ سابق.

وتمكن متسلق الجبال من جمع حوالي 671 ألف دولار أمريكي قدمها للأشخاص المصابين بإصابات الحبل الشوكي.

وكان الرياضي “الهونغ كونغي” قد فاز ببطولة آسيا في تسلق الصخور 4 مرات قبل الحادث، وواصل المسيرة بعد تعرضه للحادث من خلال ربطه بكرسي متحرك يعمل بنظام مجموعة بكرات.

يذكر أنّ “لا تشي واي” تمكن قبل 5 سنوات من تسلق جبل ليونروك الذي يصل ارتفاعه إلى 494 متراً.

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