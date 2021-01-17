محمد فؤاد يطرح أغنية “ليه”

أطلق الفنان المصري محمد فؤاد يوم 14 يناير الجاري أغنيته الجديدة “ليه” على قناته الرسمية في موقع يوتيوب لتكون هذه الأغنية أولى أغنيات الفنان المصري في العام 2021.

وحظيت الأغنية بتفاعل كبير حيث تجاوز عدد مشاهدتها ال600 ألف مشاهدة، وترك عشاق النجم المصري مجموعة من التعليقات الإيجابية والمشجعة.

وأغنية ليه من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وميكس وماستر أحمد عبد السلام.

وأكد النجم المصري استعداده لإطلاق مجموعة من أغاني السنغل خلال الفترة القادمة.

يذكر أنّ محمد فؤاد أطلق مع نهاية العام الماضي أغنية الحفلة التي كتبها دابل زوكش، ولحنها علاء فيفتي، ووزعها كوليبكس بوي، ويستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان القنبلة خلال الفترة القادمة.

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