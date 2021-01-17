فيديو لنمر يجر سيارة يُشعل مواقع التواصل.. شاهد

شهدت مقاطع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يظهر من خلاله نمر بنغالي وهو يجر سيارة جيب بوزن 1.8 طن.

حيث انقضّ على سيارة تحتوي على 4 ركاب أثناء سيرها في حديقة بانرغاتا الوطنية في مدينة بنغالور الهندية، وقام بجرها بأسنانه للخلف.

وقال الركاب الموجودون في السيارة إنّهم ذهلوا من قدرة النمر على جر السيارة، وأكدوا شعورهم بالقلق من حركة النمر.

من جانبه قال سائق السيارة إنّه لم يحرك السيارة وانتظر النمر حتى يبتعد لكي لا يلحق الأذى به.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترك رواد تلك المواقع مجموعة من التعليقات الطريفة حول الموضوع.

يذكر أنّ النمر البنغالي يعد واحداً من أضخم أنواع النمور في العالم، إذ يصل وزنه ل190 كيلو غراما، ويستهلك 40 كيلو غراما من اللحوم في الوجبة الواحدة.

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