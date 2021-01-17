ألمانيا: لا ميزات إضافية للحاصلين على لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة الألمانية رفضها منح الحاصلين على لقاح فيروس كورونا ميزات إضافية واستثناءات لمواجهة القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

وبررت الصحة الألمانية رفضها الأمر بأنّ التدخلات في الحريات المدنية يجب أن يكون لها دوافع ومبررات واضحة، وطالما هناك احتمال أن يكون الشخص الملقح حاملاً للفيروس فلا داعي لمنح استثناءات لأحد.

وجاءت تصريحات وزارة الصحة الألمانية كنوع من الرد على دعوة وزير الخارجية الذي طالب بالسماح للأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا بالدخول للمطاعم ودور السينما بوقت مبكر أكثر من غيرهم، وقال إنّهم لن يصابوا بالمرض وبالتالي لو نقلوه للآخرين فلن يحرمونهم من أجهزة التنفس.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تجاوز مليوني إصابة توفي منهم أكثر 46 ألف شخص.

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