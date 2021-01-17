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ألمانيا: لا ميزات إضافية للحاصلين على لقاح كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة الصحة الألمانية رفضها منح الحاصلين على لقاح فيروس كورونا ميزات إضافية واستثناءات لمواجهة القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

وبررت الصحة الألمانية رفضها الأمر بأنّ التدخلات في الحريات المدنية يجب أن يكون لها دوافع ومبررات واضحة، وطالما هناك احتمال أن يكون الشخص الملقح حاملاً للفيروس فلا داعي لمنح استثناءات لأحد.

وجاءت تصريحات وزارة الصحة الألمانية كنوع من الرد على دعوة وزير الخارجية الذي طالب بالسماح للأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا بالدخول للمطاعم ودور السينما بوقت مبكر أكثر من غيرهم، وقال إنّهم لن يصابوا بالمرض وبالتالي لو نقلوه للآخرين فلن يحرمونهم من أجهزة التنفس.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تجاوز مليوني إصابة توفي منهم أكثر 46 ألف شخص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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