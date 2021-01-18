مصدر مقرب من يسرا ينفي اعتزالها التمثيل

نفى مصدر مقرب من الفنانة يسرا، الأننباء المتداولة، عن اتخاذها قرارا باعتزال التمثيل والتفرغ للعبادة، إذا منّ الله عليها بالشفاء من فيروس كورونا، واستطاعت النجاة هي وزوجها من محنتهما المرضية.

وأكد المصدر المقرب، بحسب ما نقلته مجلة “سيدتي”، أن يسرا طلبت الدعاء لها بالفعل، ولا ترى تعارضا بين ممارسة مهنة الفن وبين التقرب إلى الله.

أشار المصدر، إلى استقرار حالة الفنانة يسرا بعد خضوعها للعزل الصحي داخل منزلها، وإنها استغنت بالفعل عن التنفس الصناعي، وصارت قادرة على التنفس بصورة طبيعية، ولكن حالتها المعنوية تدهورت عقب وفاة الكاتب المقرب إليها وحيد حامد.

وختم المصدر المقرب من الفنانة يسرا، أن المشكلة الوحيدة التي لا زالت تواجه عودة يسرا إلى التمثيل قريبا، تكمن في تضرر صوتها بشدة من فيروس كورونا، حيث تسبب التهاب الحلق في صعوبة شديدة بالكلام، ولكنها تتحسن مع العلاج.

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