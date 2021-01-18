في ذكرى رحيلها.. حديث نادر لـ فاتن الحمامة عن بدايتها

صادف يوم أمس 17 يناير، الذكرى السادسة لوفاة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، التي رحلت سنة 2015 عن عمر ناهز 84 عاما.

وفي حديث نادر للفنانة الراحلة، تحدثت عن طفولتها، وحكت للمذيغة سلمى الشماع عن علاقتها بوالديها.

أوضحت فاتن حمامة، أن والديها كانا متحضران بشكل يسبق زمنهما، ومن محبي السينما، وشجعوها لتشارك في مسابقات اكتشاف مواهب الأطفال، حتى اكتشفها المخرج محمد كريم.

أضافت الفنانة الراحلة، أن والديها لم يكن ضمن خططهما أن تصبح نجمة مشهورة بقدر أن تحصل ابنتهما على فرصة لكي تمثل.

وأشارت فاتن حمامة، إلى أن والديها كانا صارمان ويضعان القواعد وهو ما جعلها ملتزمة في حياتها.

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