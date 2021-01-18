حكاية عابد فهد  و”آل باتشينو” في مسلسل “350 جرام”

علّق الفنان عابد فهد على تشبيهه بالممثل آل باتشينو في فيلم The Godfather، “العراب”، بعد نشره صورة شخصيته في مسلسل “350 جرام”، “الله يخلق من الشبه أربعين”.

وأوضح عابد فهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي صبحي عطري، والإعلامية بسنت شمس الدين ببرنامج MBCTrending، إنه يقدم في المسلسل شخصية إشكالية جدا هي المحامي “نوح”، الذي تسند إليه جميع القضايا الشائكة صعبة الحل، وهو بالنسبة لموكليه الملاذ الآمن، وبإمكانه التلاعب بالقانون كما يشاء، لكن عنده ثلاثة خطوط حمراء هي تجارة الأعضاء، والأطفال، والسلاح.

وأضاف عابد فهد، أنه في المسلسل، يتعرض خلال أحداث المسلسل إلى أزمة صحية قلبية، ويدخل المستشفى لاستبدال قلبه بقلب متبرع لا يعرفه، ويكون لديه فضول للتعرف على المتبرع بالقلب، الذي تم شراؤه بسعر باهظ جدا.

وختم النجم السوري حديثه، إن “نوح” يتحول بعد استبدال قلبه من شيطان إلى إنسان عادي، ويبدأ في البحث عن المتبرع ويدخل عالمه، ويكمل كل ما تمناه المتبرع بدافع الوفاء.

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