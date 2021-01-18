تطبيق جديد يترجم مواء القطط عبر التعلم الآلي

نجح المهندس خافيير سانشي، والذي كان يعمل في شركة أمازون، وهو مدير مشروع في شركة أفيلون للتكنولوجيا، في ترجمة مواء القطط عبر تطبيق “مياوتالك”.

ويعتمد التطبيق الجديد، على حل ترجمة مواء القطط، وتحويلها إلى كلمات، يُمكن أن يفهمها البشر، عبر تسجيل صوت القطط وتحديد المعنى، ليُساعد مالك القطط في تسمية الترجمة، وإنشاء قاعدة بيانات لبرنامج الذكاء الاصطناعي، لأجل التعلم منها.

وتتواجد داخل تطبيق “مياوتالك”، 13 عبارة فقط، وضمن الأبحاث تبيّن إن كل قطة لها مواء خاص بها يختلف عن مواء غيرها.

وعبر تسجيل الأصوات، يُمكن للذكاء الاصطناعي التعلم الآلي في فهم صوت كل قطة بشكل أفضل، وكلما زاد استخدامه، أصبح التطبيق أكثر دقة.

والمثير في الهدف النهائي لمطور التطبيق، أنه يطمح إلى أن يتحول مواء القطط بشكل فوري، ويتحول إلى صوت بشري، عبر الطوق الذكي.

والتطبيق، متاح مجانًا عبر متجري غوغل وأبل، ومازال في مراحله الأولى من التطوير، فإن هناك مراجعات مختلطة.

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