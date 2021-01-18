جهاز منع الشخير: أنواع متعددة وفوائد مؤكدة

هل تُعاني من الشخير؟ هل سبب ذلك الإحراج لك؟ إذا أجبت بنعم، فعليك متابعة قراءة المقال ليُخبرك عن جهاز منع الشخير الذي قد يكون مناسب لحالتك.

جهاز منع الشخير

يعد جهاز منع الشخير حل مثالي للتخلص من الشخير الناتج من انسداد مجرى الهواء العلوي في الأنف، فيساعد الجهاز على ابقائه مفتوحًا مما يخفف الشخير.

يجب العلم أن الشخير قد يكون ناتج عن أحد الأمراض، مثل: أمراض القلب، وأمراض الأوعية الدموية، حينها يجب معالجة المرض قبل البدء بالبحث عن جهاز منع الشخير حتى لا يسوء الوضع الصحي.

أنواع أجهزة منع الشخير

إن جهاز منع الشخير يتواجد بعدة أنواع ليتلاءم مع الحالات المختلفة، سنذكر أبرزها مع شرح مبسط عنها في ما يأتي:

جهاز رفع الفك السفلي (Mandibular Advancement Device)

يستخدم جهاز رفع الفك السفلي لمنع الشخير الناتج من سد اللسان للجزء الخلفي من الحلق، فيقوم الجهاز بتثبيت اللسان في مكانه مما يمنع الشخير.

جهاز الدرع الدهليزي (Vestibular Shield)

يستخدم جهاز الدرع الدهليزي لمنع الشخير الناتج من فتح الفم أثناء النوم والتنفس من خلاله، فيقوم الجهاز على إغلاق الفم أثناء النوم وإبقاء الأنف هو المسؤول عن عملية التنفس.

جهاز ضغط مجرى التنفس الإيجابي المستمر (Continuous Positive Airway Pressure)

يعد الجهاز من أفضل الأجهزة الموصى بها من قبل الخبراء للأشخاص الذين يعانون من الشخير الناتج من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

ويعمل جهاز منع الشخير ذو نوع ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر على مبدأ ضخ الهواء للأنف من خلال القناع الذي يوضع على الأنف الواصل به مضخة.

موسعات الأنف (Nasal Dilators)

إن جهاز موسع الأنف هو قطعة بلاستيكية توضع في الأنف، ويستخدم في علاج الشخير الناتج من انسداد أو تضيق المسالك الهوائية، فيقوم جهاز على توسيع معابر الهواء، كما يمكن توسيع مسالك الهواء في الأنف عبر ما يأتي:

الشرائط اللاصقة: هي أشرطة تلصق على الأنف، وتعمل على فتح معابر الهواء.

رذاذات الأنف: يتوافر منها أنواع تعمل على فتح ممرات الهواء، وأنواع أخرى تستهدف التهابات الأنسجة وتقوم على معالجتها.

أسئلة وإجابات حول جهاز منع الشخير

إليك أكثر الأسئلة التي تدور حول جهاز منع الشخير وإجاباتها في ما يأتي:

1. هل جهاز منع الشخير ملائم للجميع؟

لا، إن جهاز منع الشخير لا يلائم بعض الحالات ولا يجدي نفعًا معهم، لذلك يتم إجراء اختبار يحدد من خلاله فعالية الجهاز مع الحالة.

2. هل جهاز منع الشخير له سلبيات؟

نعم، قد تكون هناك سلبيات لبعض أجهزة منع الشخير، ومنها: عدم التكيف مع الجهاز، فيشعر الشخص بالضيق والانزعاج خاصةً في بداية الاستخدام.

3. هل يوجد حل بديل عن جهاز منع الشخير؟

نعم، يوجد حل بديل للأجهزة المسؤولة عن منع الشخير الناتج من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهو إجراء عملية جراحية تسعى إلى فتح مجرى الهواء العلوي مما يمنع تضيقه أثناء النوم ويتبعه حل قطعي للشخير، ومن أبرز هذه العمليات:

عملية رأب اللهاة والبلعوم ((Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP)

تجرى هذه العملية تحت التخدير العام للجسم، ومبدأها قائم على أساس قص الأنسجة الزائدة من الحلق، مما يفتح المجاري التنفسية ويمنع الشخير في ما بعد.

عملية تحسين الفك ((Maxillomandibular Advancement (MMA)

تتم العملية بإجراء تحريك الفكين العلوي والسفلي للأمام، مما يساعد على فتح مجرى الهواء أثناء النوم.

عملية تحفيز العصب تحت اللسان (Hypoglossal Nerve Stimulation Therapy)

تتم العملية بتحفيز العصب الموجود تحت اللسان، مما يجعل اللسان يسيطر على حركته أثناء النوم ولا يعود للخلف، وذلك يمنع الشخير.

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