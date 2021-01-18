تسريبات ايفون 13 – ابل تختبر مستشعر بصمات داخل الشاشة!

وفقاً لآخر التقارير الواردة من موقع بلومبيرج الإخباري الأمريكي، فإن ابل بدأت العمل على تطوير هواتف ايفون 13 التي ستصدر نهاية العام الجاري.

من المزايا الجديدة المنتظر رؤيتها في هواتف ايفون 13 إضافة مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة، ليعتبر هذا أول تغيير في نظام الأمان في هواتف الايفون منذ استخدام خاصية التعرف على الوجه Face ID في هاتف ايفون X قبل سنوات.

لن يحل مستشعر البصمات المدمج في الشاشة محل خاصية التعرف على الوجه Face ID وإنما سيكون خياراً إضافياً في هواتف ايفون 13 على الأرجح.

أما عن سبب وجود مستشعر البصمات مع خاصية التعرف على الوجه فهو الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وعدم قدرة الايفون أحياناً على التعرف على الوجه أثناء ارتداء الكمامة.

هذه ليست المرة الأولى التي تظهر تسريبات تتناول هذا الموضوع، أيضاً تطرق تقرير بلومبيرج إلى احتمالية قدوم بعض هواتف الايفون بدون منفذ للشحن والاعتماد كلياً على الشحن اللاسلكي.

قد تبدو الفكرة غريبة نوعاً ما للبعض الذين يعتمدون على الشحن السلكي التقليدي في حين أن الفكرة لازالت مطروحة على طاولة ابل هذا العام وفقاً للتقرير، وإن حدثت سوف تقتصر على إصدار واحد فقط من الإصدارات الأربعة.

هذا الأمر سوف يحتم على ابل تطوير منظومة الشحن اللاسلكي في هواتف الايفون لتصبح أكثر سرعة لتنافس الشحن السلكي أو تتخطاه بحيث يصبح الأمر مشجعاً للمستهلك على قبول الفكرة.

يجب التنويه أيضاً أنه في حالت فعلت ابل ذلك، فسوف يباع الشاحن اللاسلكي بصورة منفردة والشواحن اللاسلكية أغلى ثمناً مما يشكل تكلفة إضافية على سعر الجهاز.

هواتف ايفون 13 يتوقع أن تأتي بنفس تصميم هواتف ايفون 12 تقريباً، مع زيادة معدل تحديث الشاشة، وتحسينات في المعالج ومودم شبكات الجيل الخامس 5G، و نظام تبريد سائل .