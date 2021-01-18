تعرف على أفضل إطارات الصور الرقمية لعام 2021

تعتبر إطارات الصور الرقمية طريقة رائعة لتذكر أفضل لحظاتك التي مررت بها مع أصدقائك وأحبابك، بالإضافة أيضاً إلى أنها تبقيك على اتصال دائم مع الأشخاص الذين تحبهم من خلال عرض الذكريات الجيدة معهم إما لنفسك في المنزل أو لمشاركتها مع العائلة والأصدقاء.

العديد من إطارات الصور الرقمية تأتي مصحوبة بتطبيقات متوافقة مع خدمات تخزين الصور الشائعة مثل صور جوجل، وفيسبوك، وانستغرام، Dropbox؛ حتى أن بعض الإطارات تتصل بإطارات أخرى مختلفة لعرض نفس الصور، بالإضافة أيضاً إلى أنه يمكنك إرسال صورة جديدة إلى الشاشة تلقائياً عبر البريد الالكتروني أو الوايفاي، ولذلك فإن إطارات الصور الرقمية قد تكون مهمة بالنسبة للكثير من الأشخاص، وبالتالي إذا كانت مهمة بالنسبة لك وترغب في اقتنائها، فتابع معنا لمعرفة أفضل الإطارات الخاصة بالصور والمُتاحة للشراء في الوقت الحالي.

أفضل إطارات الصور الرقمية في الوقت الحالي:

1. Pix-Star Wi-Fi Cloud Digital Frame

يعتبر هذا الإطار الرقمي من أفضل الإطارات الموجودة في السوق، وأهم ما يميزه أنه مزود بشبكة وايفاي مع شاشة كبيرة LED مقاس 15 بوصة تعرض الصور بجودة مذهلة، بالإضافة إلى أنه يمكنك إجراء تعديلات على الشاشة من حيث السطوع ودرجة اللون والتباين حسب الإضاءة المحيطة.

يحتوي هذا الإطار أيضاً على الكثير من الإضافات الذكية، حيث يمكنك تشغيل الموسيقى عبر عرض الشرائح، بالإضافة إلى وجود العديد من الانتقالات المتاحة لتخصيص عرض الصور، يمكنك أيضاً إرسال واستقبال الصور والرسائل الصوتية مباشرةً من وإلى الإطارات المتصلة، كما أنه يمكنك عرض الصور من ألبومات الويب بما في ذلك صور جوجل أو فيسبوك أو غير ذلك؛ كل هذه المميزات تجعل من هذا الإطار واحداً من أفضل إطارات الصور الرقمية الموجودة في السوق بالرغم من أن سعره قد يكون مرتفع مقارنةً بأجهزة أخرى، حيث يبلغ سعر 199 دولار.

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2. Nix Advance 8-inch Digital Frame

يعد إطار الصور Nix Advance من الإطارات الرقمية المميزة أيضاً، الإطار أيضاً مزود بشاشة LED بمقاس 8 بوصات، وتتميز هذه الشاشة بألوان مشبعة وتفاصيل واضحة مقارنةً بالعديد من الشاشات الأخرى، يقبل الإطار أيضاً بطاقات USB وSDHC لعرض الصور أو لعرض الفيديوهات بدفة 720 بكسل، بجانب هذه المميزات فإن الإطار يأتي بسعر 60 دولار، مما يجعله أحد الخيارات المناسبة بالنسبة للعديد من الأشخاص.

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3. Facebook Portal

يتمكن هذا الإطار من عرض صورك الموجودة على ألبومات فيسبوك وانستغرام على شاشة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك فإن الجهاز مزود بكاميرا أمامية يمكنك من خلالها إجراء مكالمات فيديو على فيسبوك أو واتساب، وتتميز هذه الكاميرا بالذكاء الكافي لتتبعك بالتحريك أو التكبير أو التصغير أثناء تنقلك وأنت في مكالمة الفيديو مع الأشخاص الأخريين.

يدعم هذا الإطار أيضاً مساعد Alexa الصوتي، وبالتالي يمكنك إجراء العديد من الخيارات الموجودة في هذا الإطار باستخدام صوتك فقط، يمكن لهذا الإطار أيضاً تشغيل الموسيقى من عدة خدمات عالمية مثل Spotify وغيرها، وبالتالي يعتبر هذا الإطار ممتاز من الدرجة الأولى نظراً للميزات المختلفة التي يضمها.

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4. Aura Carver

يعتبر إطار Aura Carver من الإطارات الأنيقة جداً والتي تتميز بالمظهر البسيط والجذاب، وبغض النظر عن المظهر الجذاب فإن الإطار أيضاً يتميز بالعديد من المميزات المختلفة المذكورة سابقاً والتي تجعله أحد أفضل إطارات الصور الرقمية في الوقت الحالي، ولكن الشيء الملفت في هذا الإطار بحق، الألوان والتفاصيل الرائعة للصور المعروضة، ستلاحظ ألوان مشبعة وتفاصيل ظاهرة في الصور الخاصة بك بشكل خيالي لم تعهده من قبل، وخاصةً إذا كانت الصور مصورة بجودة عالية.

الجدير بالذكر أيضاً أن ننوه بأن هذا الإطار لا يقبل الإدخال إلا من خلال خدمات التخزين السحابي مثل iCloud وGoogle Photos وCamera Roll، يمكن أن يكون لهذا الأمر مميزات مثل عدم وجود حدود للتخزين، وفي نفس الوقت يمكن أن تكون له بعض الأضرار أيضاً، يحتوي الإطار أيضاً على مستشعر الإضاءة المحيطة وذلك لكي يتمكن من ضبط السطوع تلقائياً، بالإضافة إلى وجود وظيفة إضافية تلقائية بإيقاف تشغيل عرض الصور بعد حلول الظلام.

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5. Dragon Touch 10 Digital Frame

الإطار الأخير في قائمتنا من الإطارات المميزة أيضاً، حيث يمكن للإطار عرض كل شيء بدءاً من الصور الثابتة وعروض الشرائح مع انتقالات المؤثرات الخاصة إلى مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها 30 ثانية كاملة مع مقبس سماعة الرأس للصوت، بالإضافة إلى وجود طرق متعددة لإدخال الصور في الإطار، بما في ذلك بطاقة SD ومحرك أقراص USB محمول وتحميل Wi-Fi؛ جودة الصور أيضاً من الدرجة الأولى مع تفاصيل مشرقة وألوان زاهية وهذا يجعله أحد أفضل إطارات الصور الرقمية الموجودة بالسوق، وهذا كله بالإضافة إلى إمكانية تعيين جدول زمني لتشغيل وإيقاف الصور، يأتي الإطار الأخير بسعر مرتفع نسبياً مقارنةً بالإطارات الأخرى حيث يبلغ سعره 140 دولار أمريكي.

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