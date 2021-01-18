بلدي بني وليد: تسلمنا مقر العزل بالبلدية وبدأنا في صيانته

قال مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد الصغير الحداد في تصريحات للرائد الاثنين، إن البلدية تسلمت مقر مركز العزل من إدارة جهاز الدعم المركزي وبدأت في صيانته.

وأضاف الحداد أن البلدية سلمت المركز لشركة ويتوقع أن تتم أعمال الصيانة خلال أسبوعان، لافتا إلى أنهم تواصلوا مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وأبدو استعدادهم؛ لتقديم بعض الأجهزة والمعدات التي يحتاجها المركز.

وأشار الحداد إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي على البلدية التي لم تكن تمتلك مركز للعزل سابقا، ويتم تحويل حالاتها إلى مدن الجوار.

يذكر أن إدارة الدعم المركز التابعة لوزارة الداخلية كان قد اتخذت في وقت سابق مقر مركز العزل ببلدية بني وليد كمقر لها؛ بسبب عدم توفر مقر للإدارة.

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