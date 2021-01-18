سامسونج تكشف عن الجيل الجديد من مستشعر ISOCELL HM3 بدقة 108 ميجابيكسل

جنبًا إلى جنب مع سلسلة جالكسي S21 أعلنت سامسونج عن عدد من المنتجات والتقنيات الجديدة، منها بالطبع دعم جالكسي S21 ألترا لقلم S Pen كما حدّثناكم في مقال سابق، لكن إلى جانب ذلك كله قدمت لنا سامسونج مستشعر ISOCELL HM3 الجديد وهو الجيل الجديد من ذات المستشعر الموجود في S20 ونوت 20، وهذا المستشعر حصل فعلًا على تغييرات قوية وتستحق الإشادة.

مستشعر ISOCELL HM3 بدقة 108 ميجابيكسل الجديد

إن كنت لا تعرف، بجانب هواتف أندرويد واللوحيات والأجهزة الكبيرة فسامسونج متفوقة جدًا في تطوير مستشعرات الكاميرات الخاصة بالهواتف الذكية، والشركة بالفعل قد كشفت في العام السابق عن مستشعر ISOCELL Bright HM1 1/1.33 والذي تواجد في سلسلتي جالكسي نوت 20 وجالكسي S20 ألترا.

أما عن المستشعر الجديد فهو الجيل الثالث من مستشعرات ISCOELL Bright وهو يحافظ على نفس الدقة وهي 108 ميجابيكسل، ولا يوجد أي شك أن هذا رقم كبير ويُحترم، خصوصًا أن المستشعر الجديد قادم بقطر 0.8μm مع تقنية ضغط حتى 9 بيكسلات، أي أن الصورة الواحدة ستكون بدقة 12 ميجابيكسل.

المستشعر الجديد يقدّم خاصية Super PD Plus وهي التي تعمل على تحسين دقة الصور بشكل عام ودقة التركيز التلقائي Auto-Focus بشكل خاص، هذا بالطبع إلى جانب خواص أخرى مشابهة، ولا ننسى أن مستشعر سامسونج السابق قد حقق سمعة سيئة على صعيد التركيز التلقائي.

أيضًا وكما بالصورة بالأعلى، المستشعر يستخدم خاصية Smart ISO Pro وهي التي تقوم بضبط الـHDR للصورة باستخدام تقنيات مختلفة وأعماق مختلفة للألوان، ودون الخواض في التفاصيل التقنية فهذه الخواص ستجعل الصور أفضل من حيث الألوان.

أخيرًا، المستشعر الجديد سجل استهلاك طاقة منخفض ومحسّن مقارنةً بالجيل السابق، مع قدرته على تصوير الفيديو بدقة 8K وقدرته على استيعاب أكثر من 240 إطار لكل ثانية في حالة تم تخفيض دقة التصوير قليلًا. المستشعر الجديد قد انطلق بالفعل، وهو الآن متوفر في سلسلة جالكسي S21 وتحديدًا في هاتف جالكسي S21 ألترا.