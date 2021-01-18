هل بدأت ابل العمل على الايفون القابل للطي ؟

الشائعات التي كانت تتحدث عن الايفون القابل للطي لم تكن ضرباً من الخيال، حيث تتحدث آخر التقارير الصحفية من وكالة بلومبيرج الإخبارية أن ابل بدأت بالفعل الاختبارات الأولية على الايفون القابل للطي.

ذكر التقرير على أن العمل لا يزال في بدايته، ولا يعني بالضرورة أن ابل سوف تطلق بالفعل ايفون قابل للطي، وقد يتم إلغاء الخطط المتعلقة به في أي وقت.

حالياً لم تتجاوز مرحلة التطوير الأولية سوى الشاشة القابلة للطي ولم تصل ابل بعد إلى مرحلة تطوير نسخة أولية كاملة من ذلك الايفون قريبة الشبه بالهواتف القابلة للطي من سامسونج أو هواوي على سبيل المثال.

لمن ليس لديه فكرة واضحة عن الهواتف القابلة للطي، فإن الهواتف الذكية صاحبة هذا التصميم يمكنها أن تحمل شاشة مرنة وتصميم مرن بمفصلات بحيث يتغير حجمه ويصبح أكبر عند فرده، ويعود مرة أخرى للحجم الطبيعي المناسب للجيب عند طيه مرة أخرى.

حالياً لم تستقر ابل على تصميم أو تصور محدد للايفون القابل للطي، لديها عدة تصميمات أحدها أقرب أن يكون بحجم هاتف ايفون 12 برو ماكس الذي يحمل شاشة بقياس 6.7 إنش، وتصميمات أخرى بشاشة أكبر.

متى سوف نرى الايفون القابل للطي ؟

بحسب تقرير بلومبيرج، فإن عملية التطوير لازالت في بدايتها وأن ابل لديها سنوات من العمل قبل أن تصل للشكل والتصميم النهائي مع احتمالية أن تقوم ابل بإلغاء العمل عليه في أي وقت والتركيز على تطوير المنتجات الحالية.

حالياً إذا كنت تنوي شراء هاتف قابل للطي لديك خيارات محدودة مثل هاتف Galaxy Z Fold 2 من سامسونج وهاتف هواوي Mate XS مع الأخذ في الاعتبار سعرها المرتفع مقارنة بالهواتف التقليدية.

** الصور المرفقة بالمقال صور تخيلية وليست واقعية.