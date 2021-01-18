بريطانية تخضع لعملية خطيرة “دون تخدير”

شهد مستشفى سالفورد الملكي الواقع في مدينة مانشستر الإنجليزية إقامة عملية جراحية لاستئصال ورم دماغي من رأس البريطانية إميلي سودلو.

حيث عانت الشابة البالغة من العمر 23 عاماً من صداع استمر 13 يوماً، بالإضافة لتلعثم في الكلام، الأمر الذي دفعها لمراجعة الطبيب الذي أكد إصابتها بورم في الدماغ، وحاجتها لعملية فورية لعلاج الأمر.

واقترح الأطباء على الشابة البريطانية إزالة الورم من خلال التخدير الموضوعي، حيث أجروا لها عملية استمرت لمدة 8 ساعات ظلت خلالها مستيقظة، وقام الأطباء أثناءها بإزالة الورم عن طريق الوصول إليه عبر الفك.

يذكر أنّ الشابة البريطانية تمكنت من استعادة قدرتها على الكلام بشكل تدريجي بعد العملية، إلّا أنّها لا تزال بحاجة لفترة من الوقت للتخلص من تلعثم الكلام بشكل نهائي.

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