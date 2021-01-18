تحديد الفترة التي ينقل بها مصاب كورونا العدوى

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عدد الأيام التي يكون فيها المصاب بفيروس كورونا ناقلاً للعدوى للآخرين.

حيث حددت ميليتا فوينوفيتش الخبيرة الدولية المختصة، الفترة بين 8 و9 أيام لظهور الأعراض، وقالت إنّ الدراسات أظهرت تحول المصابين للناقلين خلال هذه الفترة.

وقالت الخبيرة الدولية إنّ فترة نقل العدوى قد تطول لأكثر من هذا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض خطرة لفيروس كورونا.

وأشارت المنظمة العالمية إلى أنّ هذا الحديث يدور حول الأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي بين الآخرين.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوز 95 مليون إصابة توفي منهم أكثر من مليوني إنسان.

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