موظفون يسرقون ملايين الدولارات بـ”حيلة السلمون”

تفاجأ المدير التنفيذي لشركة استزراع وتصنيع السلمون باختفاء كميات كبيرة من سمك السلمون بشكل يومي من مصنعه الواقع في إنجليبرن جنوب غرب سيدني الأمر الذي دفعه لفتح تحقيق في الحادث.

وعلى الفور جاءت شرطة نيو ساوث ويلز إلى الشركة وباشرت تحقيقها في الموضوع، لتكتشف تورط 5 موظفين في الأمر.

وقالت الشرطة إنّ تحقيقاتها التي بدأت في شهر ديسمبر الماضي أثبتت تورط 3 رجال وامرأتين في هذه السرقة، حيث استغلوا مناصبهم لسرقة 600 كيلو من السلمون الطازج يومياً عن طريق تحويلها لأسماك غير صالحة، قبل أن يقوموا بإخراجها من المصنع وبيعها.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على المتهمين وتم تقديمهم للمحكمة بتهمة الاختلاس.

يذكر أنّ التحقيقات أشارت لسرقة اللصوص لحوالي 250 طناً من سمك السلمون خلال الفترة ما بين يونيو وديسمبر 2020.

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