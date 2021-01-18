فيلم “ذا ماركسان” يحقق إيرادات ضخمة

تصدر فيلم الحركة الجديد ذا ماركسان (الرامي)، إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية بعد تحقيقه 3.2 مليون دولار.

وتمكن الفيلم الذي لعب بطولته الممثل ليان نيلسون من إزاحة الجزء الثاني من فيلم المرأة الخارقة 1984 عن عرش الصدارة، بعدما سيطر على لائحة الصدارة لمدة 3 أسابيع متتالية.

وفيلم “ذا ماركسان” حركي يتحدث عن صاحب مزرعة على الحدود بين ولاية أريزونا الأمريكية والمكسيك يتولى مهمة الدفاع عن صبي مكسيكي يفر من المكسيك لأمريكا بسبب عصابة تلاحقه وتريد الإمساك به.

يذكر أنّ فيلم الرسوم المتحركة عائلة كرود جاء ثالثاً بتحقيقه 2.4 مليون دولار، في حين احتل فيلم نيوز أوف ذا وورلد المركز الرابع برصيد 1.05 مليون دولار أمريكي.

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