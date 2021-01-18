آسوس تطلق 4 شاشات جديدة لعشاق الألعاب

كشفت شركة آسوس التايوانية عن 4 شاشات جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها PG32UQ، XG43UQ، وVG28UQL1A، وPG279QM.

وستأتي الشاشة PG32UQ بلوحة IPS مقاس 32 بوصة، بدقة وضوح 4K، ومعدل تنشيط 144 هرتز، وزمن استجابة يصل لـ1 ميليثانية، وتتميز الشاشة بدعمها معيار VESA Display HDR600، وبتغطيتها نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 98%.

أما الشاشة XG43UQ فستُزود بلوحة قياس 43 بوصة، وبدقة عرض 4K، وتتميز بقدرتها على عرض محتويات HDR، ودعم معيار الألوان Display HDR 1000، وبتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 90%.

بينما ستزود الشاشة VG28UQL1A بلوحة مقاس 28 بوصة، ودقة عرض 4K، وتتميز بتغطيتها نطاق الألوان sRGB بنسبة 125%، ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 90%، وبدعمها معيار VESA DisplayHDR 400.

في حين ستأتي الشاشة PG279QM بلوحة قياس 27 بوصة بمعدل تنشيط 240 هرتز، وزمن استجابة واحد ميليثانية، وستدعم تقنية G-Sync، ومعيار Display HDR 400، وإضاءة Aura Sync.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تفصح عن سعر الشاشات التي ستطرحها في الأسواق في الربع الثاني من العام الجاري.

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