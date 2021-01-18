هواوي تكشف عن الإصدار الخاص من Watch GT2 Pro وWatch Fit

كشفت شركة هواوي الصينية عن الإصدار الخاص من ساعتي Watch GT2 Pro وWatchFit والذي حمل اسم New Year Edition.

وسيأتي الإصدار الخاص بساعة Watch GT2 Pro بشاشة OLED مقاس 1.39 بوصة ودقة عرض 454*454 بيكسل، وستزود الشاشة بزجاج من الياقوت المقاوم للخدوش، وستحتوي على بطارية تجعل الساعة تعمل لأسبوعين، مستشعر SPO2، وأكثر من 100 وضع لضبط التمارين الرياضية.

أما الإصدار الخاص بساعة Watch Fit فسيأتي بشاشة AMOLED مقاس 1.64 بوصة ودقة عرض 456*280 بيكسل، ومستشعر لقياس نبضات القلب، وبطارية تجعل الساعة تعمل لـ10 أيام.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الإصدار الخاص خلال شهر يناير الجاري دون أن تكشف عن سعره.

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