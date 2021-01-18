عبد المجيد عبد الله يثير جدلاً حول المرأة

تسبب الفنان عبد المجيد عبد الله بحالة انقسام كبيرة بين جماهيره بعدما غرد على حسابه في تويتر تغريدةً غامضة.

حيث قال الفنان السعودي في تغريدته إنّ المرأة الشجاعة هي امرأة واحدة وليست ألف رجل، ورفض وضع الرجل كمعيار للشجاعة.

وانقسم متابعو الفنان السعودي بين مؤيدين ومعارضين لكلامه، حيث وصف بعضهم بأنّ الشجاعة تُخلق مع الرجل بالفطرة، في حين أنّ المرأة كائن لطيف للغاية.

وأبدى العديد من المتابعين تساؤلات حول طبيعة التغريدة، وما إن كانت تحمل مدحاً أم ذماً بسبب مضمونها الغامض.

يذكر أنّ الفنان عبد المجيد عبد الله اعتاد على نشر التغريدات المثيرة للجدل، والتي تجعل متابعيه يدخلون في نقاشٍ كبير حول مضمونها.

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