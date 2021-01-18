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عبد المجيد عبد الله يثير جدلاً حول المرأة

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسبب الفنان عبد المجيد عبد الله بحالة انقسام كبيرة بين جماهيره بعدما غرد على حسابه في تويتر تغريدةً غامضة.

حيث قال الفنان السعودي في تغريدته إنّ المرأة الشجاعة هي امرأة واحدة وليست ألف رجل، ورفض وضع الرجل كمعيار للشجاعة.

وانقسم متابعو الفنان السعودي بين مؤيدين ومعارضين لكلامه، حيث وصف بعضهم بأنّ الشجاعة تُخلق مع الرجل بالفطرة، في حين أنّ المرأة كائن لطيف للغاية.

وأبدى العديد من المتابعين تساؤلات حول طبيعة التغريدة، وما إن كانت تحمل مدحاً أم ذماً بسبب مضمونها الغامض.

يذكر أنّ الفنان عبد المجيد عبد الله اعتاد على نشر التغريدات المثيرة للجدل، والتي تجعل متابعيه يدخلون في نقاشٍ كبير حول مضمونها.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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