فوائد عظيمة لفاكهة التنين.. تعرّفوا عليها

أكدت خبيرة التغذية الألمانية زيلكة نول، أهمية فاكهة التنين، وقالت إنّ هذه الفاكهة الاستوائية تعد كنزاً من المعادن والفيتامينات.

وأشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أنّ هذه الفاكهة تحتوي على فيتامين B، C، A، E، بالإضافة لمجموعة من المعادن كالحديد، الكالسيوم، والفيتامينات المفيدة لصحة العين، العظام، الأسنان، البشرة، بناء الدم، وجهاز المناعة.

وأوضحت الخبيرة الألمانية دور هذه الفاكهة في خفض الوزن، وذلك لانخفاض السعرات الحرارية الموجودة فيها بسبب احتوائها على الماء بنسبة 90%، بالإضافة لغناها بالألياف التي تجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترات طويلة.

وأكدت زيلكة نول قدرة فاكهة التنين على محاربة بعض أنواع السرطان بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة، بالإضافة لدورها في تعزيز عملية الهضم.

ودعت الخبيرة الألمانية الناس لعدم الإفراط في تناولها لامتلاكها تأثيراً يشابه إلى حد ما تأثير الملينات.

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