أغرب سرقة.. استولى على سيارتها وهددها بالشرطة

شهدت ولاية أوريغون الأمريكية حادثة سرقة غريبة، إذ أقدم اللص على سرقة سيارة دفع رباعي لسيدة أمريكية نست المفاتيح داخلها عندما دخلت لأحد المتاجر لشراء بعض الحاجيات.

ولاحظ اللص المجهول الهوية فهرع إلى السيارة، وقام بسرقتها، لكنّ وجود طفلها البالغ من العمر 4 سنوات دفع اللص للعودة لصاحبتها، حيث قام بتهديد المرأة لنسيانها طفلها في المقعد الخلفي، وقال إنّه سيُبلغ الشرطة لو كررت الحادثة، وقام بتسليمها ابنها وفر بالسيارة مجدداً.

من جهةٍ أخرى قالت الشرطة الأمريكية إنّ المرأة أوقفت سيارتها على بعد 500 متر من المتجر وتركت ابنها فيها لأنّها اعتقدت بإمكانية مراقبته عن بعد، ولأنّها لن تتأخر في العودة إليها.

وأشارت الشرطة إلى أنّ المرأة لم تتركب جريمة بتركها ابنها في السيارة، لكنّ تركها المفاتيح داخلها كان خطأً فادحاً يجب أن يتعلم الجميع منه.

يذكر أنّ الشرطة الأمريكية حددت أوصاف السارق وقالت إنّه شاب بالعشرينيات أو الثلاثينيات له شعر بني ويرتدي قناعاً ملوناً، وطلبت ممن يتعرف عليه إبلاغ الشرطة حالاً.

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