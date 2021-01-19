نانسي عجرم: يجب أن نساعد بعضنا البعض لمواجهة الوباء

علّقت الفنانة اللبنانية من حجرها المنزلي، على الوضع العام في لبنان، بقولها “لا أحد يعلم ما ستنتهي به الأمور.. لا أستطيع أن أصف كم نعاني من الجلوس في البيت والإجراءات الوقائية، ولكن من مجرّد التفكير في مصير مجهول لا نعلم عنه شيئا”.

وأوضحت نانسي في تصريح تلفزيوني، أن الجميع خائف وأكثر ما يشعرهم بالتعب هو فقدانهم للشعور بالأمان، هذا بخلاف أن مصير لبنان بأيدي عدد من الفئات وليس لدى فئة واحدة.

وأشارت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، إلى أن “المرحلة صعبة جدا خاصة للذين يعانون من أزمة معيشية، ويجب حماية الجميع ولاسيما أن الدولة مقصرة.. وبالرغم من صعوبة الحالة الاقتصادية، يجب علينا أن نساعد بعضنا البعض لكي نحمي أنفسنا”.

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