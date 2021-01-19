طبيب أمريكي يُلغي 650 ألف دولار من ديون مرضى السرطان

“لحسن الحظ، أتيحت لنا الفرصة لإعفاء المرضى من الديون. ففعلنا ذلك. لم نكن بحاجة إلى المال، لكن أشخاصا آخرين كانوا بحاجة إليه”، بهذه الكلمات يتحدث الدكتور عمر عتيق بعد إغلاق عيادته لعلاج السرطان في مدينة باين بلاف بولاية أركنساس الأميركية في مارس الماضي.

ويوضح الدكتور عمر عتيق من الأصول الباكستانية، لشبكة سي بي إس نيوز: “بمجرد تصفح المدفوعات، أدركت أن هناك مرضى يدفعون 10 دولارات لشهور متتالية أو 5 دولارات أو 50 دولارا”.

وحين قرر الطبيب، إغلاق عيادته، استعان بشركة مختصة لتحصيل الديون المستحقة له من المرضى. وحينها أدرك حقيقة المبالغ التي يدفعها مرضاه.

وأضاف “أراد المرضى أن يدفعوا المبالغ كاملة، لكن لم يكن باستطاعتهم. وفي الوقت نفسه، كانت البلاد في قبضة جائحة كوفيد-19 التي دمرت حياة الكثيرين بطرق مختلفة”.

وعند استشارة زوجته وعائلته، بخصوص الموضوع، قرروا أنهم ليسوا بحاجة إلى المال الذي دفعه مرضاه.

وفي 2020، ألغى عتيق ديون مرضاه مرة في يونيو وأخرى في وقت قريب من عيد الميلاد. في المرة الثانية، أرسل بطاقة تهنئة لمائتي مريض لإعلامهم بأنهم ليسوا مضطرين لدفع فواتيرهم الطبية المستحقة، وفقال ما نقله موقع الحرة الأمريكي.

ويعمل الدكتور عمر عتيق، في المركز الطبي بجامعة أركنساس للعلوم الطبية، وأكد إنه ألغى ما يقرب من 650 ألف دولار من الديون لمرضى السرطان.

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