فيتامين د من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم وخاصةً صحة العظام، ونقص فيتامين د يؤثر على صحة الجسم بصورة كبيرة، وفي هذا المقال نخبرك أهم علامات نقص فيتامين د وهل نقص فيتامين د يسبب زغللة العين وأعراض نقص فيتامين د.

ما هي علامات وأعراض نقص فيتامين د

الإعياء.

آلام العظام.

ضعف وألم وتقلصات العضلات.

تغير المزاج والاكتئاب.

يؤدي النقص الحاد في فيتامين (د) إلى الكساح الذي يظهر عند الأطفال على أنه أنماط نمو غير صحيحة وضعف في العضلات وألم في العظام وتشوهات في المفاصل، كما يمكن أن يعاني الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين (د) من ضعف العضلات أو التهاب العضلات والألم.

هل نقص فيتامين د يسبب زغللة العين

زغللة العين أو عدم وضوح الرؤية سواء في عين واحدة أو في العينين، هي أحد أعراض العديد من مشاكل العين المختلفة، وأحد هذه الأسباب هي نقص فيتامين د؛ حيث يزيد نقص فيتامين (د) من خطر الضمور البقعي وتدهور الرؤية وزغللة العين.

وعلى الرغم من أن دور فيتامين (د) في تطور الضمور البقعي لا يزال يحتاج المزيد من الدراسات، إلا أن هناك أبحاث تشير إلى أن وجود مستويات كافية من فيتامين (د) قد يكون مهمًا للوقاية من هذا المرض.

أهمية فيتامين د لصحة العين

فيتامين (د) من شأنه أن يجدد شباب العين من خلال الحد من الالتهابات وتحسين الرؤية، وأشارت بعض الدراسات الحديثة أن زيادة تناول فيتامين (د) يمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر وخاصةً فقدان البصر والعمى.

علاج نقص فيتامين د

علاج نقص فيتامين د ينطوي على الحصول على مزيد من فيتامين د من خلال: النظام الغذائي، والمكملات الغذائية، فقد يصف الأطباء أكثر من 4000 وحدة دولية لتصحيح نقص فيتامين (د).

إذا كنت لا تقضي وقتًا طويلاً في الشمس أو كنت حريصًا دائمًا على تغطية بشرتك، أو استخدام واقي الشمس عالي الحماية، فيجب عليك التحدث مع طبيبك حول تناول مكملات فيتامين (د)، خاصةً إذا كان لديك عوامل خطر لنقص فيتامين (د).

المصدر: كل يوم معلومة طبية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية