ابل تفكر في إطلاق خدمة جديدة مدفوعة في 2021 – تعرف عليها!

ابل تستثمر بقوة في قطاع الخدمات وهذا أمر واضح خلال السنوات الأخيرة التي شهدت إطلاق العديد من الخدمات مثل خدمة الأخبار والبث التلفزيوني والألعاب ومؤخراً خدمة Apple Fitness Plus للياقة البدنية.

هذا بالإضافة إلى خدمات أخرى كبرى موجودة منذ فترة طويلة مثل خدمة الموسيقى Apple Music التي تنافس سيوتيفاي، ومتجر تطبيقات الآب ستور. خلال عام 2021 الجاري سوف تطلق ابل خدمة جديدة.

خدمة البث الصوتي “البودكاست” من ابل

ابل تخطط قريباً لإطلاق خدمة بث صوتي “بودكاست” مدفوعة تتيح للمستخدمين الاستماع والاشتراك في محتوى البودكاست المميز في مقابل اشتراك محدد، وفقاً لآخر التقارير.

مثل باقي خدمات ابل، يدفع المستخدم اشتراك دوري (شهري أو سنوي) بعدها سيكون له صلاحية الاستماع إلى حلقات صوتية “بودكاست” من أشهر منتجي هذا النوع من المحتوى.

أيضاً من المتوقع أن تقوم ابل بنفسها يإنتاج وتمويل بودكاست حصري على تلك الخدمة من أجل اجتذاب شريحة أكبر من المشتركين.

ابل بالفعل لديها واحد من أشهر تطبيقات البودكاست الذي يُبث عبره محتوى مهول بمختلف اللغات، لذا فإطلاق خدمة إضافية مدفوعة بمحتوى حصري ومميز تبدو فكرة جيدة لأبل.

ابل حالياً في مفاوضات مع شركات إنتاج كبرى من أجل تقديم هذا النوع من المحتوى المدفوع. هناك حالياً منافسين كبار مثل سبوتيفاي التي تقدم خدمة البودكاست بجانب الموسيقى.

استناداً إلى خدمات ابل الحالية، من المتوقع أن تحمل خدمة البودكاست المنتظرة اسم Apple Podcast Plus مع اشتراك شهري قد يكون 4.99 دولاراً أمريكياً.

البودكاست هي عبارة عن برامج وحلقات صوتية إذاعية يتم بثها عبر الإنترنت بالعديد من اللغات واللهجات في مختلف المواضيع والمجالات.

يمكن الاستماع للبودكاست في أوقات الفراغ أو أوقات الانتظار أو عند ركوب السيارة بدلاً من الاستماع لمحطات الراديو والبرامج العشوائية، لديك تطبيقات متاحة للاستماع للبودكاست المتاح مجاناً مثل تطبيق ابل بودكاست أو جوجل بودكاست المتاح أيضاً على أجهزة ابل.