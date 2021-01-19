كيف تغيرت أسعار سلسلة جالكسي S في السنوات العشر الماضية

ما الذي حدث منذ عام 2010 وصولًا إلى عام 2021 الحالي؟ كثير من الأمور قد حدثت على مختلف الجهات، لكن هناك نقطة أخرى نود أن نتحدّث عنها كمهتمين بالتقنية، وهي تغيّر أسعار الهواتف الذكية، وهنا سنأخذ سلسلة جالكسي S كمثال نظرًا لأنها السلسلة البارزة لأكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية، و أسعار سلسلة جالكسي S قد تغيرت مع تقدم التقنية ومع تغيُّر الاقتصاد! هيا نلقي نظرة.

أسعار سلسلة جالكسي S — من جالكسي S حتى S5

بدأت السلسلة في عام 2010 مع هاتف جالكسي S الأول، أو جالكسي S1 لو أضفنا رقم 1، هذا الهاتف قد تم إطلاقه بسعر 400 دولار أمريكي، في هذا العام، في منافسة شرسة مع هواتف آيفون حينها والتي بدأ إطلاقها في 2007 على يد ستيف جوبز.

في العام التالي مباشرةً تم إطلاق هاتف جالكسي S2 مع تغييرات قوية وتحسينات من جميع النواحي، وليس الهاتف فقط ما تغير، بل أيضًا سعره، هذا حيث تم إطلاقه بسعر 550 دولار أمريكي! أما في عام 2012 فقد تم إطلاق الهاتف الذي لا ينسى والذي كان واحدًا من أفضل هواتف سامسونج على الإطلاق، وهو هاتف جالكسي S3، والذي تم إطلاقه بسعر 600 دولار أمريكي حينها.

بعدها مباشرةً تم إطلاق هاتف جالكسي S4 وهو الواقع في الصورة أعلاه، الهاتف باع 80 مليون وحدة وهي مبيعات كبيرة مقارنة بسعره والذي وصل إلى 650 دولار أمريكي، ومن هذا التسعير ومع استثناء هاتف جالكسي S الأصلي نستنتج أن سامسونج كانت تزيد 50 دولار في كل سنة تقريبًا.

في 2014 أطلقت سامسونج هاتف جالكسي S5، وهو الذي لم يلقى نفس الانتشار، هذا بينما كان سعره مثل سابقه 650 دولار أمريكي. — أما هاتف جالكسي S6 فقد أتى أيضًا بنفس السعر، لكنه شهد تغييرًا كبيرًا من ناحية التصميم والخامات.

بدايةً من هاتف جالكسي S7 في العام التالي بدأت سامسونج في الاعتماد بشكل كبير على إطلاق إصدارين من الهاتف، كما فعلت في الهاتف السابق، وقد أتى هذا الهاتف بسعر 670 دولار أمريكي و770 دولار أمريكي للإصدارين، في أول زيادة للسعر منذ سنوات.

سلسلة S8 كانت هي الأقوى من حيث التصميم، وشكلت نقلة نوعية مقارنةً بالجيل السابق! وأيضًا من حيث المواصفات، وقد تم إطلاق السلسلة في 2017 بسعر 750 و850 دولار أمريكي للإصدارين.

أما عن جالكسي S9 فقد أتى أيضًا في إصدارين لكن بسعر أقل، حيث تم تسعيره في مقابل 720 دولار أمريكي و840 دولار أمريكي للإصدارين العادي والبلس، وطبعًا كل هذه الأسعار للنسخة الأقل من حيث الذواكر.

لاحقًا جائت سلسلة S10 وهي التي تم تسعيرها في 2019 في مقابل 750 دولار و1300 دولار أمريكي للإصدارين العادي والبلس، وهنا تعدت سامسونج لأول مرة حاجز الألف دولار قياسًا على النسخة الأقل من حيث الذواكر، ولا ننكر أن تسعير جالكسي S10+ غير موفق أبدًا.

أما عن سلسلة جالكسي S20 فنحن لازلنا نتذكر أسعارها، وهي التي تراوحت بين 1000 دولار أمريكي و1400 دولار أمريكي، وبهذا وضعت سامسونج أضعف هاتف في السلسلة عند الألف دولار!

تراجعت سامسونج عن هذا التهور في سلسلة جالكسي S21 الأحدث والتي تم إطلاقها منذ عدة أيام، حيث يبدأ السعر عند 800 دولار أمريكي ويتوقف عند 1200 دولار أمريكي فقط! لكن لا ننسى أن هاتفي جالكسي S21 وS21 بلس يأتيان مع شاشات 1080p والإصدار الأقل يأتي مع ظهر من البلاستيك.