لجنة كورونا الاستشارية توصي بعدة إجراءات جديدة أبرزها إيقاف السفر لدول السلالة الجديدة

أوصت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بضرورة إيقاف السفر إلى الدول التي ظهرت بها سلالة الفيروس الجديدة مؤقتا، وتطبيق غرامات مالية للمخالفين للإجراءات الاحترازية.

وبينت اللجنة في أحد توصياتها خلال -اجتماعها مع لجنة الوبائيات- الاثنين، على ضرورة وضع القيود والضوابط من طرف الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات بالمصارف ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح والمعارض والمؤتمرات.

وأضافت اللجنة أنه لابد من مراقبة النشاطات المجتمعية خاصة التعليم في تطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية وتعزيز الإجراءات في المناطق ذات المعدلات العالية بالإصابة.

ولاحظت اللجنة زيادة في عدد الحالات الموجبة وحالات الإيواء بمراكز العزل خاصة حجرات العناية؛ مما أدى إلى ارتفاع المستوى الوبائي أربعة نقاط إلى المستوى الرابع مع ارتفاع المعدلات في مناطق جنوب طرابلس والحبل وجنوب غرب المرقب.

وحذرت اللجنة في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والجهوزية التامة والمتابعة الدقيقة لجميع قطاعات الدولة وخاصةً التعليم والجامعات والمعاهد فإن الوضع سيكون قلق ويحتاج إلى إجراءات صارمة، لافتة أن نسبة التحاليل الموجبة للمسافرين حسب احصائيات معامل التحاليل تصل إلى 15%.

يُشار إلى أن هناك نسختان من فيروس كورونا متحورتان تنتشران الآن في بريطانيا وجنوب أفريقيا، تعدان شديدتي العدوى.

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