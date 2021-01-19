أفضل أجراس الأبواب اللاسلكية المُتاحة للشراء في 2021

تعمل أفضل أجراس الأبواب اللاسلكية على توفير مجموعة من المميزات لأي منزل ولذلك صار هذا النوع من الأجهزة في الوقت الحالي من الضروريات التي لا يتم نسيان تركيبها في مدخل أي منزل، فعلى سبيل المثال هل سبق وفاتك ضيف أو موظف توصيل عند الباب؟ ربما حدث هذا مع بعضنا، وطبعاً هذا هو الحال في معظم المنازل التي لا يوجد بها جرس باب، وطبعاً عملية توصيل جرس للباب لم تكن سهلة إلى حدٍ ما.

لكن مع ظهور أجراس الأبواب اللاسلكية التي يتم تثبيتها بسهولة في دقائق بدون خبرة كبيرة صار الأمر أفضل بكثير، وهذا لأن أجراس الأبواب اللاسلكية تأتي مع ميزات رائعة ومجموعة متنوعة من خيارات الرنين التي يمكنك تغييرها حيث يمكنك تخصيص خيارات الرنين حسب رغبتك، ومن مميزات هذا النوع من الأجهزة أيضاً أنها تأتي في غلاف جذاب ومقاوم للماء وكذلك مقاوم لعوامل الطقس السيئة وطبعاً كل هذه الميزات بجانب أنها لاسلكية وبالتالي لا تحتاج لأي أسلاك توصيل.

أفضل أجراس الأبواب اللاسلكية في الوقت الحالي:

1. SadoTech Wireless Doorbell

نبدأ قائمتنا لأفضل أجراس الأبواب اللاسلكية بهذا الجرس البسيط والذي يأتي بتصميم أنيق وبسيط جداً، كما أنه حاصل على تصنيف عالي جداً بجانب أنه تم تصنيفه في مجلة Insider وفي قنوات إخبارية أخرى مثل Fox News وكذلك NBC بالإضافة إلى CBS، ومن أشهر ما يتميز به هذا الجرس هو أنه يعمل لفترات طويلة نتيجة لوجود بطارية طويلة الأمد تعمل لشهور، كما يتميز بواحد من أطول النطاقات اللاسلكية، وأخيراً يتميز هذا الجرس بصوت عالي وفريد مع دقات رنين متقطعة ولا ننسى بأنه متوفر بمجموعة كبيرة من الألوان، يبلغ سعر هذا الأخير 18.99 دولار.

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2. AVANTEK Waterpoof Doorbell

ننتقل الآن لهذا الجرس المقدم من طرف AVANTEK والحاصل على موافقة FCC و CE ومن أهم مميزات هذا الجرس التصميم البسيط والجذاب، بجانب أنه يأتي مع جهاز استقبال بسيط يتناسب مع مقبس التيار الكهربائي في المنزل في ثواني، كما أنه يأتي مع ملحقات جاهزة للتركيب والاستخدام الفوري، مدى العمل الخاص بهذا الجهاز هو 300 متر أو 1000 قدم لاسلكي، جدير بالذكر أن هذا الجرس عالي الأداء مع استهلاك طاقة منخفض للغاية فالبطارية الخاصة به تدوم حتى 3 سنوات، وهذا ما يجعله أحد أفضل أجراس الأبواب اللاسلكية، يبلغ سعر هذا الجهاز 18.99 دولار.

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3. GE Wireless Doorbell

أيضاً يا صديقي العزيز هذا جرس باب لاسلكي آخر صاحب التصميم الأنيق مع مجموعة متنوعة من خيارات الصوت والرنين المختلفة حيث يدعم الجهاز حوالي 8 ألحان مختلفة، من أهم مميزات هذا الجرس أنه يأتي مع تصميم قابل للتخصيص يتيح لك اختيار مستوى صوت وحجم مناسب، يعمل هذا الجهاز في نطاق لاسلكي طويل يصل إلى 150 قدم، وبه بطارية تدوم لفترات طويلة، يبلغ سعر هذا الجرس الرائع 19.68 دولار.

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4. PHYSEN Doorbell Ringer

ننتقل الآن للجرس الأغلى في هذه القائمة والذي يأتي مع 58 نغمة و 5 مستويات صوت، من مميزات هذا الجرس والذي يجعله أحد أفضل أجراس الأبواب اللاسلكية أنه يأتي بتصميم قابل للتعديل والتخصيص ليلائم رغبتك، يأتي هذا الجرس أيضاً بذاكرة لاستدعاء آخر إعداد للصوت واللحن، وبالتالي يا صديقي لا يتعين عليك إعادة ضبط إعدادات جرس الباب في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يوفر هذا الجرس مدى يصل إلى 1000 قدم في المساحات المفتوحة أو 300 متر تقريباً، وطبعاً الجرس به بطارية طويلة الأمد بجانب أنه مقاوم للماء، يبلغ سعر هذا الجرس 36.99 دولار.

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5. BoYing Waterproof Doorbell

الجرس الأخير في هذه القائمة عالي الجودة ويستحق أن يكون ضمن أفضل أجراس الأبواب اللاسلكية الموجودة في السوق حيث يأتي الجهاز مع 38 لحن مختلف وعالي الصوت، بجانب أنه عالي الأداء كما يأتي بتصميم بسيط مع عملية إعداد سهلة لأنه لا يحتاج لأسلاك، يوفر جرس الباب نطاق لاسلكي طويل يصل إلى 1000 قدم في المساحات المفتوحة وأخيراً لا ننسى أن نذكر بأن الجرس مقاوم للماء وعوامل الطقس المختلفة، يبلغ سعر هذا الأخير 20.99 دولار.

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