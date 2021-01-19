بريطانيا الأعلى تسجيلا لوفيات كورونا في العالم رغم بدء توزيع اللقاح المضاد

أفادت جامعة “أوكسفورد” البريطانية، الثلاثاء، أن بريطانيا تمتلك أعلى معدل للوفيات جراء فيروس كورونا بين دول العالم ، بتسجيلها 935 وفاة خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من أنها كانت من أوائل الدول التي بدأت في توزيع اللقاح المضاد للفيروس.

وأشارت ” أوسكفورد” إلى أن معدل الوفيات في بريطانيا قد بلغ 16.5 شخصا لكل مليون من سكانها، وهو المعدل الأعلى في العالم كله خلال الأسبوع الماضي – وفق مانقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية –

وفي المرتبة الثانية حلت دولة ” التشيك” بنسبة 16.3 وفاة لكل مليون، والبرتغال في المرتبة الثالثة بنسبة 14.8، ثم سلوفاكيا رابعة بنسبة 14.5، وليتوانيا خامسة بواقع 13.0 وفاة.

ومن جانبه قال وزير اللقاحات البريطاني نديم الزهاوي ،إنه نظرا لوجود “كميات محدودة” من اللقاحات، فإنه سيتاح أولا الفئات الأكثر ضعفا مثل المسنين أو المعرضين للخطر الشديد.

يذكر ان بريطانيا سجلت حتى الأن 3 مليون و400 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها 89 ألف وفاة، وكانت قدء بدأت توزيع اللقاح المضاد للفيروس في مطلع يناير الحالي

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