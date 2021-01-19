ولادة طفل في بلغاريا يحمل أجساماً مضادة لفيروس كورونا

وضعت سيدة تبلغ من العمر 28 عاماً مولودها أمس الاثنين بعد أن اصيبت ب فيروس كورونا، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن الجنين يحمل أجساماً مدادة للفيروس التاجي حسبما أفادت الإذاعة الوطنية البلغارية.

واجرى الأطباء عملية جراحة مستعجلة لإخراج الجنين بعد أن تضررت المشيمة وأبطأ نمو الجنين وولد بوزن 2,75 كغ وطوله يبلغ 46 سم و هو الآن بصحة جيدة و سيخرج من المستشفى مع امه عن قريب.

وبحسب خبراء في الأمراض المعدية إن فرضية إمكانية انتقال فيروس كورونا من الأم إلى مولودها بشكل مباشر لم تجد تأكيدها بعد ولكن يمكن للأجسام المضادة أن تنتقل من الام الى الجنين وتبقى لمدة سنة واحدة.

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