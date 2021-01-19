العمل عن بعد.. جهاز الكتروني يكشف حالتك النفسية لمديرك في العمل

لوهلة الأولى قد تظن خطأ أن سوار السيليكون هذا هو سوار مخصص لتتبع معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة.

غير أن هذه التقنية المصممة للارتداء في المعصم وتسمى “مودبيم” لا تتابع صحتك الجسدية، بل تسمح لصاحب العمل بتتبع حالتك النفسية.

ويحتوي الجهاز الذي يتصل بتطبيق هاتف محمول وموقع إلكتروني على زرين، أحدهما أصفر والآخر أزرق. وتقوم فكرته على أن تضغط على الزر الأصفر إذا كنت تشعر بالسعادة وعلى الأزرق إذا كنت حزينا.

وتستهدف الفكرة الشركات التي ترغب في متابعة الحالة النفسية لموظفيها الذين يعملون من المنزل.

المصدر: BBC NWES

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