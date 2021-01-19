سامسونغ تطرح أرخص هاتف يعمل مع شبكات الـ5G

أعلنت شركة سامسونغ عن هاتف يعمل مع شبكات الـ5G يحتوي على العديد من الميزات المتطورة بسعر لا يتجاوز 280 يورو ومن الممكن أن يكون أرخص هاتف يعمل ما شبكات الجيل الـ5.

وصمم هيكل هاتف Galaxy A32 5G من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش بوزن 205 غ مقياس شاشته 6.5 بوصة يحتوي على كاميرا رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيسكل وأمامية مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

وحصل على معالج مطور بتقنية (7نانومتر) MediaTek Dimensity 720 5G يسعاعد الجهاز للإتصال بشبكات الـ5G فضلاً عن تزويده ذواكر وصول عشوائي4 أو 6 أو8 غيغابايت، وذواكر تخزين 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

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