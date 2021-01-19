4 أجزاء من الجسم لا ينظفها كثيرون بشكل صحيح أثناء الاستحمام

ثمة أجزاء من الجسم لا ينظفها معظمنا بشكل صحيح أثناء الاستحمام، ومن المهم التنبه إلى هذا؛ لأن عدم فعل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تراكم الأوساخ مع مرور الوقت، وبالتالي إلى المعاناة من بعض الأمراض الجلدية.

ولهذا؛ من الضروري التعرف على أبرز المناطق التي لا ينتبه الكثيرون إلى أهمية تنظيفها خلال الاستحمام.

تتعدد المناطق التي يمكن أن ينسى الكثيرون تنظيفها خلال الاستحمام، ومن الضروري الاهتمام بها من الآن وصاعداً من أجل منع الأضرار التي يمكن أن تترتب على هذا.

1 السرة:

لا يهتم الكثيرون منّا بنظافة هذه المنطقة من البطن غالبًا، فما لا نعرفه هو أنه يجب الحرص على تنظيفها مرة أسبوعيًا، ومن أجل هذا يجب تبليل قطعة من القطن بالقليل من السائل المخصص لتعقيم الجروح وتنظيف داخل السرة بلطف بواسطتها، ومن المهم تكرار العملية إلى أن تتم إزالة الأوساخ العالقة نهائيًا، وأخيرًا يمكن تجفيف المنطقة واستخدام لوشن للجسم.

2 اللسان:

بحسب الخبراء؛ من المهم الحرص على تنظيف اللسان بالأداة الخاصة به وبطريقة فعالة بين الحين والآخر بعد الاهتمام بالأسنان، فهذا يُساعد على الحد من نمو الفطريات ومنع صدور الرائحة الكريهة.

3 المرفقان:

لا يُولي الكثيرون منا هذه المنطقة من الجسم الاهتمام الكافي أثناء الاستحمام، فمن المهم الحرص على تقشير بشرتها من مرة إلى مرتين أسبوعيًا، ومن الأفضل القيام بهذا بحركات دائرية بلطف وليس عن طريق الضغط الشديد، فهذا يخلص هذه البشرة من الخلايا الميتة والخشونة ويعيد إليها نعومتها.

4 الظهر:

من المهم العناية بنظافة الظهر وهو يعتبر من أجزاء الجسم التي لا ينظفها معظمنا بشكل صحيح أثناء الاستحمام. فمن المهم فركه بواسطة فرشاة خاصة، كما أنه يكون من الضروري تقشيره بين الحين والآخر للحفاظ على سلامة بشرتك.

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