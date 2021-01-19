خاصية Hibernation القادمة لنظام أندرويد ستسمح بتصغير مساحة التطبيقات غير المستحدمة

فريق العمل الخاص بمشروع أندرويد Android Open Source Project مستمر في العمل بشكل دائم على مميزات جديدة، والميزة التي يتم العمل عليها حاليًا هي خاصية Hibernation جديدة للنظام، وهي التي تعمل على إخماد التطبيقات غير المستخدمة، لكن المميز في الخاصية الجديدة هو أنها ستسمح بتصغير مساحة التطبيقات التي لا يقوم المستخدم باستخدامها.

خاصية Hibernation ستسمح بتوفير مساحة التطبيقات

من المتوقع للخاصية الجديدة أن تظهر في تحديث أندرويد 12، وهذا بالرغم من أن أندرويد 11 لم يمر على إطلاقه وقت طويل، لكن هذا لن يعني أننا سننتظر كل هذه الشهور حتى يتم إطلاق هذه الخاصية، بل أنها قد تظهر في الإصدارات التجريبية Developer Previews التي يتم طرحها قبل النسخة النهائية بفترة طويلة.

الخاصية الجديدة ستمنع التطبيقات من تسجيل أي Cache أو ملفات مؤقتة للتطبيقات التي لا يتم استخدامها، وهذا سيساهم في توفير المساحة بشكل كبير، خصوصًا إن تم تنفيذ الخاصية الجديدة على عدد كبير جدًا من التطبيقات، كلما زادت التطبيقات التي تتعرض لهذا الإخماد كلما تم توفير مساحة أكبر.

الخاصية الجديدة لن تقوم بإلغاء تنصيب أي تطبيق، لكنها فقط ستجعل وجوده على الهاتف خفيف جدًا دون أي مساحة إضافية، هذا بينما ستعمل هذه الخاصية -طبقًا للتقارير– بشكل برمجي مختلف عن الطرق التقليدية واليدوية التي يتم من خلالها مسح ملفات الكاش!

يبدو أن نظام أندرويد 12 سيحمل لنا تغييرات برمجية داخلية قوية، هذا على عكس إصدارات أندرويد السابقة وخصوصأ أندرويد 11 التي ضمن مميزات بسيطة جدًا.