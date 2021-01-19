فارس كرم يثير جدلاً بعد هجومه على متلقي لقاح كورونا

أثار الفنان اللبناني فارس كرم جدلاً كبيراً في الوسط اللبناني بعدما نشر تغريدةً هاجم من خلالها اللبنانيين الذين تباهوا بتلقيهم لقاح فيروس كورونا خارج لبنان من خلال نشرهم صورا تُظهر الأمر.

وانتقد الفنان اللبناني في تغريدته التي حققت انتشاراً كبيراً الناس الذين يسارعون لنشر صورهم بعد اللقاح الذي حصلوا عليه خارج بلدهم، في حين يعاني الشعب اللبناني من آثار الانتشار الكبير للفيروس، حيث امتلأت المستشفيات بالمصابين بفيروس كورونا.

واستغل البعض الصورة ليوقعوا بين فارس كرم وعاصي الحلاني، حيث أشاروا إلى أنّ فارس كرم يقصد الحلاني الذي حصل مؤخراً على لقاح فيروس كورونا، الأمر الذي دفع فارس لنشر تغريدة أخرى نفى من خلالها الأمر، وقال إنّ أبا الوليد لم ينشر أي صورة أو خبر عن تلقيه لقاح فيروس كورونا، ودعا الناس لعدم الاصطياد بالمياه العكرة.

يذكر أنّ السلطات الصحية في لبنان أعلنت عن إغلاق تام في البلاد بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الناس.

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