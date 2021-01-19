سوار ذكي يُبلّغ المديرين بالحالة النفسية للموظفين

في إطار سعيها لمساعدة المديرين على معرفة حالة موظفيهم النفسية قامت شركة مود بيم بإطلاق سوار ذكي يُوضح الحالة النفسية للموظف.

وقالت الشركة إنّ السوار الجديد سيحتوي على لونين هما الأصفر والأزرق، ويمكن ربطه بتطبيق للهواتف الذكية أو موقع إلكتروني يساعد المدير على معرفة الحالة النفسية.

وأشارت الشركة إلى أنّ إضاءة اللون الأصفر يدل على شعور الموظف بالسعادة، أم اللون الأزرق فسيكون دليلاً على الحزن.

وتهدف شركة مود بيم من هذا السوار مساعدة المديرين على تقديم الدعم اللازم لموظفيهم خلال عملهم عن بُعد، وتقوية العلاقات بين الأصدقاء والعائلة، وإبقائهم على تواصل دائم خلال فترة انتشار فيروس كورونا، والتي أجبرت الناس على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

يذكر أنّ مود بيم لم تفصح عن موعد طرح السوار الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية