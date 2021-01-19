مبرمج منحوس يفقد ملايين الدولارات بهذه الطريقة

خسر المبرمج البريطاني جيمس هويلز أكثر من 270 مليون دولار أمريكي بسبب إهماله ورميه قرصاً صلباً يحتوي على 7500 بيتكوين.

ولم يكن المبرمج يعلم عند رميه القرص في العام 2013 أنّه سيفقد ثروة كبيرة بعدما ارتفع سعر البتكوين الواحد مؤخراً ليتجاوز 36 ألف دولار أمريكي.

وقال جيمس إنه احتفظ بنسخة احتياطية من القرص قبل رميه، لكن تفاجأ بفقدانها عندما بحث عنها.

وبعد اكتشافه فقدان النسخة الاحتياطية طلب جيمس من مجلس بلدية نيوبورت الواقعة في ويلز إجراء بحث عن القرص في مطمر النفايات التي دفن فيه.

وأبدى المبرمج رغبته بالتبرع بـ71 مليون دولار أمريكي للبلدية في حال ساعدته في العثور عليه، وبـ239 دولارا أمريكيا لكل شخص من سكان البلدة.

يذكر أنّ مجلس البلدية رفض لقاء جيمس، ولم يوافق على طلبه رغم العرض السخي الذي تقدم فيه.

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