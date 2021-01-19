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“حاسة الشم” تُنقذ عائلة من الموت حرقاً

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت المراهقة الأمريكية بيانكا ريفيرا البالغة من العمر 17 عاماً من إنقاذ حياة عائلتها المكونة من 3 أفراد من الموت حرقاً بفضل حاسة الشم.

وقالت السلطات المحلية في مدينة واكو الواقعة بولاية تكساس الأمريكية إنّ حريقاً اندلع في الساعة 2 صباحاً في المنزل، ولم يشعر أفراد العائلة به بسبب إصابتهم بفيروس كورونا باستثناء ابنتهم بيانكا التي استطاعت شم رائحة الحريق لعدم إصابتها بالفيروس.

من جانبها قالت المراهقة الأمريكية إنّها شمت رائحة احتراق البلاستيك لتخرج من غرفتها وتفاجأ بالدخان المنتشر في جميع أنحاء المنزل، وتقوم بإيقاظ عائلتها وإخراجهم عبر الباب الخلفي للمنزل.

يذكر أنّ العائلة المتضررة تقيم حالياً في أحد موتيلات البلدة ريثما يعثرون على سكن بديل لهم بسبب فقدان منزلهم الذي تعرض لأضرار كبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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