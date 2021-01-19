في هذه الحالات يكون الشخير خطيراً

أشارت الجمعية الألمانية لطب الباطنة لخطورة الشخير في بعض الحالات، ودعت لأخذ الحيطة والحذر منه.

وحددت الجمعية الألمانية أسباب الشخير بالسمنة، الإصابة بالربو أو ضيق المسالك التنفسية، بالإضافة للإفراط في شرب الكحول، أو وجود بوليبات في الأنف والحلق.

وأرجعت الجمعية الألمانية أسباب الشخير إلى كبر حجر اللسان، وصغر حجم الفك السفلي، وطول لهاة الحلق.

ودعت الجمعية الألمانية الناس لمراجعة الطبيب في حال كان صوت الشخير مرتفعاً للغاية أو متقطعاً، لأنّه يؤدي في هذه الحالة لانقطاع النفس خلال النوم، مما يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ثم خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد حياة الإنسان.

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