شاومي تُطلق منبهاً ذكياً بميزة شروق الشمس

كشفت شركة شاومي الصينية عن منبه ذكي جديد يحتوي على ميزة شروق الشمس أطلقت عليه MI.

وزودت الشركة الصينية المنبه الجديد بشاشة 3.97 بوصة ودقة عرض 480*800 بيكسل، وستحتوي الشاشة على ميزة كروم كاست من غوغل التي تتيح للمستخدم إمكانية إرسال مقاطع الفيديو المدعومة.

وسيحتوي المنبه على مكبر صوت بقياس 1.5 بوصة وتردد كامل، و2 من الميكرفونات المناسبة للمدى البعيد، والتي تساعد على استخدام مساعد غوغل الذكي.

ويتميز المنبه الجديد باحتوائه على ميزة شروق الشمس التي تزيد سطوع الشاشة وصوت المنبه بشكل تدريجي في الوقت المحدد لتجنب إزعاج العين بشكل مفاجئ، وباحتوائه على مجموعة من الأزرار المخصصة للتحكم بالصوت، وزر لإيقاف تشغيل المنبه.

وستأتي الذاكرة الداخلية للمنبه بسعة 4 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ1 غيغا بايت.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق المنبه الجديد في الأسواق العالمية باللون الأبيض وبسعر يصل إلى 50 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية