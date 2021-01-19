LG تُطلق شاشة منحنية مميزة.. إليك مواصفاتها

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن شاشة منحنية أطلقت عليها اسم UltraWide 40WP95C.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الشاشة الجديدة بلوحة Nano-IPS منحنية بمقاس 40 بوصة ودقة وضوح K5، ودقة عرض 2510*2160 بيكسل، وكثافة بيكسلات 139 بيكسل في البوصة المربعة.

وتتميز الشاشة الجديدة بقدرتها على تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 135%، ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 98%، وبمعدل تنشيط يصل إلى 75 هرتز، وزمن استجابة 5 ميللي.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّ شاشتها الجديدة قابلة لتعديل ضبطها من حيث الإمالة والارتفاع بما يتناسب مع حاجة المستخدم، وأنّها تحتوي على منفذ ثاندربولت4 الذي يتيح إمكانية وصلها بحاسوب محمول أو محور USB المدمج عبر كابل واحد.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

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