رئيس شركة سامسونج يتلقى حكم بالسجن لعامين ونصف بسبب قضية سياسية كبيرة

اليوم وبشكل مفاجئ أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكمًا على رئيس شركة سامسونج الحالي جاي لي بالسجن لمدة عامين ونصف، وهذا على خلفية قضية رشوة كبيرة، وهذا كله بعدما خرج لي من السجن مؤخرًا بعدما تم القبض عليه بالحبس لمدة 5 سنوات في عام 2017 السابق هذا حيث قضى من هذا الحكم فترة وخرج بشكل مبكر، لكن ها هو يتعرض لحكم إضافي.

رئيس شركة سامسونج يتلقى حكم بالسجن لعامين ونصف

المدعي العام في كوريا الجنوبية قد طالب بحبس جاي لي لمدة 12 عام! وهذا بسبب تقديمه لرشاوي كبيرة، وما جعل القضية تأخذ منحى سياسي حسب تقرير بلومبيرج هو أن هذه الرشاوي كانت لرئيس كوريا الجنوبية نفسه، وهو ما حولها لقضية سياسية، بعد هذا الحكم خرج جاي لي سريعًا، لكن في عام 2019 وتحديدًا في شهر أغسطس منه قامت المحكمة مرة أخرى بفتح القضية.

انتهت القضية اليوم بالحكم على لي بالحبس لمدة عامين ونصف، لكن نظرًا لأن جاي لي هو وريس الشركة وهو الأخير ضمن القائمة الورثة فستظل الشركة تحت إدارته حتى وهو في السجن.

أما في حالة وفاة جاي لي فسيتم إسناد إدارة الشركة لأحد كوادرها نظرًا لأنه الأخير، إلا إذا كان لديه إبن بالغ حينها، وهذا كله لأن الشركة هي شركة عائلية، وبمجرد قضاء مدته في السجن أو خروجه لأي شكل من الأشكال سيعود جاي لإدارة شركة عائلته.