منوعات

أدوية الضغط لا تُشكل خطراً على مرضى كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشار طبيب القلب الألماني البروفيسور أولريش كينتشر إلى أنّ أدوية ضغط الدم لا تزيد من احتمال الإصابة بفيروس كورونا، ولا تؤدي لتدهور حالة المريض في حال تناولها.

وقال الطبيب الذي يعمل في مستشفى شاريتيه في العاصمة برلين، إنّ أدوية الضغط الشائعة كمثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين، ومضادات مستقبلات الأنجيوتينسين المشهورة عالمياً باسم سارتان، لا تؤثر على مريض كورونا.

ودعا الطبيب الألماني مرضى كورونا المصابين بالضغط لعدم التوقف عن تناول أدويتهم إلّا بعد الرجوع لطبيبهم، لأنّ هذه الأدوية ستقدم لهم الفائدة حتى في فترة إصابتهم بالفيروس السريع الانتشار، ولن تؤثر سلبياً عليهم، ولن تؤدي إلى تدهور صحتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك