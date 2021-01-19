أدوية الضغط لا تُشكل خطراً على مرضى كورونا

أشار طبيب القلب الألماني البروفيسور أولريش كينتشر إلى أنّ أدوية ضغط الدم لا تزيد من احتمال الإصابة بفيروس كورونا، ولا تؤدي لتدهور حالة المريض في حال تناولها.

وقال الطبيب الذي يعمل في مستشفى شاريتيه في العاصمة برلين، إنّ أدوية الضغط الشائعة كمثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين، ومضادات مستقبلات الأنجيوتينسين المشهورة عالمياً باسم سارتان، لا تؤثر على مريض كورونا.

ودعا الطبيب الألماني مرضى كورونا المصابين بالضغط لعدم التوقف عن تناول أدويتهم إلّا بعد الرجوع لطبيبهم، لأنّ هذه الأدوية ستقدم لهم الفائدة حتى في فترة إصابتهم بالفيروس السريع الانتشار، ولن تؤثر سلبياً عليهم، ولن تؤدي إلى تدهور صحتهم.

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